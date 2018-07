Vitória encara o Atlético-PR para manter sequência invicta no Brasileirão

Mesmo com o bom momento, o técnico Vagner Mancini não está totalmente satisfeito com o desempenho do time e informou que o volante Amaral ficará na reserva, pois teve uma queda de rendimento. O mais provável é que Marcelo seja o substituto e jogue à frente dos dois zagueiros, apesar de José Welison também ter chance de entrar em campo.

O setor ofensivo tem agradado ao treinador, que deve manter o trio de atacantes Dagoberto, Marinho e Kieza pelo terceiro jogo consecutivo. Eles atuaram juntos no empate com o Cruzeiro por 2 a 2 e na igualdade sem gols com o Fluminense na última rodada.