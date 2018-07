Vitória enfrenta a Chapecoense para se afastar da zona de rebaixamento O Vitória recebe a Chapecoense neste domingo, às 11 horas, no Barradão, para abrir distância da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O time baiano vem de derrota para o São Paulo por 2 a 0 no último jogo e pode terminar a rodada no grupo da degola caso tropece mais uma vez.