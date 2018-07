Vitória traz esperança ao Palmeiras

O Palmeiras está vivo e com a esperança renovada. Com Marcos Assunção e Barcos como reforços de última hora não tinha como o resultado ser outro, senão a vitória por 1 a 0 sobre o Bahia, no estádio Pituaçu. O mais surpreendente é que o herói da suada vitória em terras baianas não foi nenhuma das estrelas que vieram para salvar o time, mas sim Betinho, um jogador que aparece em todas as listas de dispensas do fim do ano, mas querendo ou não, está se mostrando no Palmeiras que é um jogador de decisão.

O resultado fez a diferença do Palmeiras para o Bahia, primeiro time fora da zona da degola, cair para seis pontos. Mais do que a diminuir, desvantagem, o jogo de ontem pode entrar para a história alviverde como o marco da arrancada para sair da parte de baixo da tabela. Vários foram os ingredientes para transformar a partida em um feito histórico.

O Palmeiras foi um time que em alguns momentos lembrou o da Copa do Brasil. Ciente de suas limitações, resolveu apostar na vontade. Por isso, garotos como João Denoni e Patrick Vieira jogaram como veteranos.

E ao falar de Copa do Brasil, é impossível não lembrar de Betinho. Foi dele o gol marcado no segundo jogo da decisão contra o Coritiba, que garantiu o título para a equipe alviverde. Como prêmio, recebeu uma renovação de contrato que lhe garantiu no clube até o final do ano. Sorte dos palmeirenses. Talvez ontem, não teria alguém para mandar a bola para as redes. Ontem, mais uma vez, ele mostrou sua estrela.

Aos 19, Barcos recebeu pela esquerda e fez uma bela jogada. Como um ponta, driblou o marcador e cruzou na pequena área, Betinho desviou de cabeça, como aconteceu diante do Coritiba, e mandou para as redes. O Pituaçu se calou e herói improvável fez a festa com seus companheiros.

O azar, que tanto acompanhou a equipe nos últimos jogos, também não deu as caras ontem.

No segundo tempo, o Bahia partiu como um louco para o ataque, mas sem perigo real. Nos minutos finais, apesar da pressão baiana, o Palmeiras segurou o adversário. Pode não ter convencido, é verdade, mas foi assim que conquistou a Copa do Brasil. A penúltima decisão que teve pela frente. Ontem, repetiu a dose e se deu bem. O Alviverde está vivo.