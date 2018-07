Vitórias e jovens atletas devolvem paz a Carpegiani

O resultado começa a afastar o clube da crise que apareceu depois dos fracassos na semifinal do Campeonato Paulista e nas quartas de final da Copa do Brasil, diante de Santos e Avaí, respectivamente.

Começa também a devolver tranquilidade a Paulo César Carpegiani, que quase foi demitido após as duas derrotas.

Um dos trunfos do treinador é o volante Wellington, de 20 anos. Com presença destacada nas vitórias sobre Fluminense e Figueirense, ele aparece como nova solução para o setor de marcação, já que Carpegiani tem dado mais liberdade a Casemiro e Carlinhos Paraíba. "Fico feliz com a confiança que o treinador vem me dando", vibrou o atleta, formado na base do clube.

O lateral-esquerdo Henrique Miranda, de 18 anos, também foi elogiado pelos companheiros ao estrear no segundo tempo da partida contra o Figueirense.