Vitórias não iludem o 'vacinado' Corinthians

Quatro vitórias e um empate depois da eliminação na pré-Libertadores, com 10 gols marcados e apenas um sofrido. Sendo dois triunfos em clássicos. Motivos de sobra para a paz retomar ao Corinthians, mas ignorados pelo técnico Tite que não quer saber de euforia da equipe e pede seriedade para o duelo com o Grêmio Prudente, sábado, que pode valer a liderança do Campeonato Paulista.

"Ainda estamos em fase inicial de reformulação e precisamos de mais sequência positiva", enfatiza o treinador, bastante elogiado pela ousadia diante do Santos, no domingo.

Tite sabe que no Parque São Jorge, da noite para o dia, tudo de bom pode ir pelo ralo com apenas uma derrota. "Os números são muito bons aqui no Corinthians. Eu seria campeão brasileiro se levasse em conta apenas meu desempenho na competição, que foi de 75%. E somei apenas uma derrota, justamente no momento em que não podia", lamentou, em entrevista à Mesa Redonda, da TV Gazeta, lembrando dos 2 a 0 para o colombiano Tolima.

Sábado, em Presidente Prudente, o Alvinegro pode dormir na liderança, caso vença. Mas encarar times da zona de rebaixamento - o Grêmio Prudente está na lanterna - não traz boas recordações para o Corinthians. Ano passado foram oito pontos desperdiçados contra os quatro rebaixados do Brasileiro, entre eles o adversário de sábado, num 2 a 2 fora de casa.

Veja também:

Ralf comemora boa fase no Corinthians e mira seleção