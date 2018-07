Vivian bate Taiana e conquista título do Rainha da Praia

Vivian é a décima jogadora a se consagrar como Rainha da Praia. A campeã olímpica Sandra Pires é a recordista, com três títulos (2000, 2001 e 2008), seguida pelas bicampeãs Shaylyn (2003 e 2006) e Larissa (2007 e 2011). Shelda (1999), Ana Paula (2002), Val (2004), Juliana (2005), Talita (2008) e Maria Elisa (2010) venceram a disputa uma vez.

"Diria que esta é a segunda maior conquista da minha carreira. Só considero o título do Circuito Banco do Brasil, em 2008, como mais importante. Estou muito feliz por vencer, pois disputei as duas últimas finais com o intuito de ajudar as minhas parceiras e hoje foi a minha vez. Dou uma valor muito grande ao Rainha da Praia e vencer esta competição sempre esteve em meus objetivos", disse Vivian.

Na decisão, Vivian viveu uma situação diferente ao enfrentar a parceira Taiana. "Levei essa questão de jogar contra a Vivian numa boa. Ontem, depois da classificação, conversamos sobre a final, apertamos as mãos e desejamos que vencesse a melhor. De toda forma, o título fica com a nossa equipe e isso nos deixa felizes", explicou a jogadora de 32 anos.

Vivian também agradeceu a parceria de Maria Elisa, que contribui para a sua conquista. "Pude ajudar a Maria Elisa a vencer em 2010 e hoje ela retribuiu tudo que fiz por ela muito bem. Além de ter tido uma ótima atuação, me motivou e fez te ser um pouco mais descontraída e vibrante do que costumo ser. Isso também contribuiu", disse.

Antes da decisão, Vivian conquistou três vitórias no sábado. Com Maria Elisa, ela bateu Larissa e Shaylyn por 21 a 11. Depois, com Shaylin, superou Larissa e Maria Elisa por 21 a 18. Finalmente, para se garantir na decisão deste domingo, Vivian, em parceria com Larissa, venceu Maria Elisa e Shaylyn por 23 a 21.