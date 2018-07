'Vivo uma fase como a do São Paulo' , diz Miranda, do Atlético de Madrid

SÃO PAULO - Entre os 14 jogos da segunda fase da Liga Europa que serão disputados nesta quinta-feira, chama a atenção do torcedor brasileiro o confronto entre Lazio e Atlético Madrid, em Roma. A partida vai opor pela primeira vez dois atletas que, juntos, fizeram história no São Paulo, onde conquistaram dois Campeonatos Brasileiros, em 2007 e 2008: o meia Hernanes e o zagueiro Miranda, que também ganhou em 2006.

O favoritismo está do lado de Hernanes, que joga em casa e vive ótima fase: nos últimos sete jogos da Lazio marcou cinco gols. Não à toa, ele foi convocado por Mano Menezes para o amistoso contra a Bósnia Herzegovina, no dia 28, na Suíça.

Já Miranda, depois de amargar a reserva e, em alguns jogos, nem ser relacionado, virou titular absoluto do Atlético. Seu próximo passo agora é voltar à seleção.

Qual será a postura do Atlético contra a Lazio?

Vamos jogar de igual para igual. Buscaremos a vitória sem esquecer, é claro, de tomar os devidos cuidados defensivos.

Como será o reencontro com o Hernanes?

Será muito honroso. A gente conviveu muito tempo no São Paulo e criamos um laço de amizade muito grande. Eu até estava brincando com ele lá no São Paulo que um dia a gente ia jogar contra na Europa e esse dia chegou. Será um grande duelo.

Você está na Espanha há pouco mais de seis meses. Já está completamente adaptado?

No começo, quando eu ainda estava num processo de adaptação, o treinador não dava sequencia para a equipe. Eu e todos os outros jogadores não tínhamos sequência. Agora, com a mudança de treinador, sou titular absoluto e estou em uma grande frase, como na época do São Paulo.

Essa boa fase é suficiente para você voltar à seleção?

É um objetivo. Ainda não fui convocado com o Mano, mas estou aguardando uma oportunidade. Pelo meu trabalho, sei que ela vai surgir. Aprendi muito aqui. A Espanha tem um dos melhores campeonatos do mundo e vários jogadores de alto nível. Isso faz com que meu rendimento aumente.