Vlasic e Rudisha são eleitos os atletas do ano pela IAAF

Mais jovem atleta a levar o prêmio, Rudisha, de 21 anos, sucede o jamaicano Usain Bolt, que neste ano não chegou a entrar na lista dos indicados ao prêmio. O recordista e campeão mundial dos 100 e 200 metros disputou poucas competições na temporada por causa de lesão.

O queniano se candidatou ao prêmio ao bater o recorde dos 800 metros, que pertencia ao dinamarquês Wilson Kipketer há 13 anos. Rudisha obteve o feito em agosto, quando registrou o tempo de 1min41s01 no Meeting de Rieti. "Eu sabia que, quando eu quebrei o recorde, havia a possibilidade de conquistar esse prêmio. É um sonho que se torna realidade", comentou o queniano.

Vlasic, por sua vez, ganhará o prêmio que foi entregue à corredora americana Sanya Richards em 2009. A croata venceu o Mundial Indoor e o Campeonato Europeu deste ano. Ao todo, faturou 18 das 20 competições que disputou em 2010. E registrou a melhor marca da temporada, com 2,05 metros.

"Em todas as minhas vitórias superei as minhas fraquezas, os meus demônios e as outras competidoras. Foi uma luta contra mim mesma. Em todas as competições, eu tentei dar 100% porque no esporte você sempre busca a vitória. Vencer é um dos meus instintos mais básicos e, algumas vezes, isso é cansativo", comentou a saltadora.