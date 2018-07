Você quer Robinho?

SÃO PAULO - Robinho foi substituído aos 25 minutos do segundo tempo da derrota do Milan por 4 x 2 para a Roma, sábado. Quando deixou o campo, sob a suspeita de estar fazendo seu último jogo na Itália, o vexame era ainda maior. O Milan perdia por 4 x 0 e só diminuiria o tombo aos 42 do segundo tempo. Robinho jogou na ponta direita, deu um chute ao gol e dois dribles Quando se diz que Robinho não foi o que prometeu ser, a referência deve ser ao período em que atendia ao telefone com a frase: "Aqui é o melhor do mundo do ano que vem!" Fiado só amanhã.

Mas Robinho foi ótimo. Campeão espanhol pelo Real Madrid, boas atuações pelo Manchester City, bom futebol pelo Milan. O problema é o verbo conjugado no pretérito.

Adriano Galiani, representante do Milan, chega ao Brasil para negociar Pato com o Corinthians, mas também Robinho. O Santos tem interesse e concorrência. "Eu não conheço o Galiani e nunca conversei com o Robinho", diz o presidente do Atlético-MG, Alexandre Kalil.

O Santos quer. No fundo, o desejo é ter de volta as pedaladas de 2002 ou as finalizações precisas de 2004. O Robinho campeão da Copa do Brasil de 2010, coadjuvante de Neymar, também serve. Disputou boas partidas, mais como meia ou pela direita, como atua hoje no Milan. Mas em 2010, apesar do título e do trio formado com Neymar e Ganso, Robinho já não era o jogador dos sonhos da torcida. Fala-se também em Fluminense, em Flamengo, além de Santos e Atlético. Ter propostas do Brasil é o bônus que Robinho tem pelo passado. No presente, sua contratação pode ser o ônus de quem acreditar que ainda pode ser craque.