Voeckler lidera Volta da França após etapa tumultuada

O ciclista espanhol Luis León Sánchez venceu a etapa deste domingo, com o tempo de 5 horas, 27 minutos e 9 segundos depois de conseguir escapar nas montanhas, em uma prova marcada pelos vários acidentes. Segundo colocado, Voeckler foi apenas 5 segundos mais lento do que o vencedor. Hushovd ficou apenas na 82ª posição na etapa deste domingo e caiu para o 24º lugar na classificação geral.

O casaque Alexandre Vinokurov abandonou a Volta da França após sofrer uma queda ao bater na metade do trecho de 208 quilômetros entre Issoire e Saint-Flour. O espanhol Juan Antonio Flecha foi atingido por um carro no final da etapa e derrubou o holandês Johnny Hoogerland. Ambos se levantaram e prosseguiram na corrida.

Alberto Contador, o atual campeão da Volta da França, sofreu uma queda no início da etapa, mas não se machucou e também seguiu na disputa, terminando a nona etapa na 12ª colocação, 3 minutos e 59 segundos atrás de Sánchez.

Agora, Voeckler é o líder da classificação geral da Volta da França, com o tempo de 38 horas, 35 minutos e 11 segundos, seguido por Sanchez, que está 1 minuto e 49 segundos atrás e o australiano Cadel Evans, com uma desvantagem de 2 minutos e 26 segundos. Já Contador está na 16ª posição, 4 minutos e sete segundos atrás do líder.

A segunda-feira será de folga para os participantes da Volta da França. A disputa será retomada na terça-feira com a realização da décima etapa, em terreno plano, entre as cidades de Aurillac e Carmaux, com um percurso de 158 quilômetros.