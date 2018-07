Volante aposta em Japão bem melhor do que na estreia Se a Itália espera nesta quarta-feira, a partir das 19 horas, na Arena Pernambuco, em Recife, um Japão parecido com aquele que perdeu por 3 a 0 para o Brasil, no último sábado, na estreia da Copa das Confederações, vai se surpreender. Pelo menos é o que garante o volante Makoto Hasebe. Segundo o jogador do Wolfsburg, da Alemanha, o time asiático rendeu muito abaixo da sua capacidade em Brasília.