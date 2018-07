Volante Paulinho chega. Felipe fora mais uma vez

Ralf, Marcelo Mattos, Edu, Elias, Jucilei, Boquita e Moacir. Mesmo com tantos volantes, o Corinthians apresentou ontem Paulinho, mais um candidato à vaga na posição. O jogador de 21 anos chegou do Bragantino, por empréstimo, assinou até junho de 2013 e tem como objetivo ganhar uma das três vagas que a equipe pode trocar na lista de inscritos para a segunda fase da Taça Libertadores da América.

A chegada de Paulinho indica que o Corinthians deve mesmo negociar Elias ou Jucilei após a Libertadores para "fazer caixa", como adiantou o presidente Andrés Sanchez.

"Jogar no Corinthians é uma gratificação, espero fazer bom trabalho para ser inscrito na Libertadores", afirmou Paulinho, sem saber que só poderá mostrar serviço nos treinos, já que o único jogo do time antes das oitavas de final será com o Independiente, quinta-feira, no Pacaembu - 27 mil ingressos foram vendidos antecipadamente.

No duelo diante dos colombianos, que vale a melhor campanha da Libertadores ao Corinthians, novamente Mano Menezes não poderá contar com o goleiro Felipe. Ausente nos últimos cinco jogos por causa de uma lesão muscular, o goleiro agora está fora por ter um coágulo na coxa direita. "Estou ansioso para jogar, nem tenho dormido direito", declarou Felipe.