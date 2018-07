Volante queria trazer o irmão Alecsandro Se de fato o presidente Arnaldo Tirone cumprir o que prometeu aos torcedores e desistir de contratar Richarlyson, o Palmeiras poderá ter deixado de contratar não um, mas dois reforços com potencial para serem titulares em 2012. É que o volante, que tinha abraçado a ideia de voltar a São Paulo para jogar no Palmeiras sob as ordens de Felipão, prometera à diretoria palmeirense que convenceria seu irmão, o atacante Alecsandro, do Vasco, a também se transferir para o Palestra Itália.