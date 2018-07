Volantes negam que exista cartilha na seleção brasileira

CURITIBA - Hora para dormir, para acordar, para usar o telefone celular e o computador, o que pode ou não ser feito. A costumeira cartilha de conduta para jogadores de futebol não existe na seleção brasileira que se prepara para a Copa, garantem Gilberto Silva e Kleberson.

"Não existe nenhuma cartilha. A cartilha da CBF é ter compromisso com a seleção brasileira, não tem do Dunga ou teve do Felipão (técnico em 2002). Seria fácil abrir a casa para qualquer um e as pessoas não respeitarem. A postura aqui, com o Dunga, é a mesma do Felipão e de outras empresas", discursou Gilberto Silva, em entrevista coletiva neste domingo no CT do Caju, em Curitiba, onde a seleção está concentrada.

O comparativo entre os técnicos é inevitável nas perguntas e Kleberson reforça que as semelhanças entre eles param no estilo durão com os jornalistas e o estado de nascença. "Cada um tem uma filosofia de trabalho, apesar de serem gaúchos. São treinadores diferentes que pensam em prol do grupo e deixam os jogadores tranquilos para trabalhar".

A diferença na filosofia de trabalho a que se refere o volante do Flamengo se aplica principalmente em campo, com diferentes formações táticas aplicadas aos seus times.