Vôlei britânico obtém vagas de anfitrião na Olimpíada de Londres

As equipes masculina e feminina de vôlei da Grã-Bretanha vão participar da Olimpíada pela primeira vez depois de terem recebido vagas automáticas nesta terça-feira para os Jogos de Londres/2012 por serem anfitriões. Existe a preocupação, porém, com a qualidade da equipe.

A Federação de Vôlei da Grã-Bretanha (BOA, na sigla em inglês) teve de convencer a Associação Olímpica Britânica de que suas equipes serão competitivas e de que possui planos de longo prazo para desenvolver o esporte. A federação admite que as seleções não devem ganhar medalhas, mas a expectativa é de que fiquem entre as oito melhores do mundo.

"A Federação de Vôlei da Grã-Bretanha pôs em prática um plano para garantir que as equipes masculinas e femininas que vão representar a Grã-Bretanha sejam capazes de ter uma performance aceitável em Londres/2012 e utilizará essa oportunidade única dos Jogos em casa para inspirar a próxima geração de jogadores de vôlei", disse Andy Hunt, presidente da entidade.