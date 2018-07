Vôlei de praia define grupos do Campeonato Mundial

Principal dupla do vôlei de praia brasileiro, Juliana e Larissa estão no Grupo A, ao lado de Kohler/Sude (Alemanha), Kadijk/Morren (Holanda) e Orsi Toth/Benazzi (Itália). Já Talita e Maria Elisa integram o Grupo B, junto com Liana/Barquerizo (Espanha), Vasina/Vozarova (Rússia) e Li Yur/Lo Rigobert (Ilhas Maurício).

Enquanto isso, as brasileiras Vivian e Taiana fazem parte do Grupo J, que conta também com Lessard/Martin (Canadá), Brink/Abeler-Grun (Alemanha) e Holtwick/Semmler (Alemanha). E Maria Clara e Carol formam o Grupo K, composto ainda por Hinchley/Rohkamper (Austrália), Ukolova/Khomyakova (Rússia) e Bansley/Maloney (Canadá).

Entre os homens, os brasileiros Alison e Emanuel estão no Grupo A e jogarão na primeira fase contra Soderberg/Hoyer (Dinamarca), Lochhead/Pitman (Austrália) e Babich/Ioisher (Ucrânia). Já Márcio e Ricardo são cabeça de chave do Grupo C, que conta ainda com Boersma/Spijkers (Holanda), Gabathuler/Schnider (Suíça) e Redmann/Saxton (Canadá).

No Grupo G, os brasileiros Harley e Thiago enfrentarão Fuerbringer/Lucena (Estados Unidos), Geor e Gia (Geórgia) e Boehm e Kapa (Austrália). No H, o desafio de Bruno Schmidt e Benjamim será contra Nummerdor/Schuil (Holanda), Mesa e Lario (Espanha) e Sidorenko/Dyachenko (Casaquistão). E no M, Pedro Cunha e Pedro Solberg terão pela frente Ingrosso/Ingrosso (Itália), Dollinger/Windscheif (Alemanha) e Barsouk/Marishev (Rússia).