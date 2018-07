Vôlei de Praia deverá ter etapa do Circuito em Uganda

Uma das mudanças será a ampliação do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, que, em 2013, deverá chegar a países como Peru, Catar e até Uganda, na África. Os Estados Unidos também deverão ter uma etapa pela primeira vez desde 2004. Para isso, a FIVB diminuiu a rigidez para aprovar novos torneios. O calendário completo, porém, só será divulgado em janeiro.

Com relação ao vôlei de quadra, o Comitê aprovou a criação de um Campeonato Mundial Sub-23, se tornando a quarta competição do calendário, que também tem disputas no adulto, no sub-21 e no sub-19.

Também foi aprovado o convite para que Japão e Egito participem da próxima Liga do Mundial. Esses países vão entrar no Grupo C, o mais fraco, que já tinha Canadá, Coreia do Sul, Finlândia e Holanda, e do qual só passará o campeão para a fase final. Nas outras duas chaves avançam os três primeiros.