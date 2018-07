Vôlei de praia do Brasil terá seis duplas em Stavanger

O Brasil terá seis duplas na disputa do Grand Slam de Stavanger, etapa norueguesa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, que começa nesta quarta-feira com a chave principal feminina - os homens entram em ação apenas no dia seguinte. Entre as mulheres, Ágatha/Bárbara Seixas, Juliana/Maria Elisa e Maria Clara/Carol são as representantes brasileiras, enquanto Alison/Bruno Schmidt, Pedro Solberg/Emanuel e Ricardo/Álvaro Filho competem no masculino.

Ágatha e Bárbara Seixas começam a campanha nesta quarta-feira contra as finlandesas Erika Nystrom e Emilia Nyström. Depois, ainda enfrentam as canadenses Heather Bansley e Sarah Pavan no Grupo D, que conta também com as norte-americanas Emily Day e Summer Ross.

Já Maria Clara e Carol jogam nesta quarta-feira diante das casaques Tatyana Mashkova e Irina Tsimbalova e das russas Syrtseva e Moiseeva pelo Grupo H. Depois, ainda enfrentam as anfitriãs norueguesas Kongshavn e Kjolberg no dia seguinte.

E Juliana e Maria Elisa pegam as russas Ukolova e Prokopeva na abertura do Grupo G. Na sequência, elas enfrentam as argentinas Ana Gallay e Georgina Klug. E depois, já na quinta-feira, o duelo será contra as norueguesas Cindy Treland e Janne Pedersen.