Vôlei de praia feminino: Chega a vez de Juliana e Larissa

SÃO PAULO - Poucos atletas estão tão famintos pela medalha de ouro olímpica como as brasileiras Juliana e Larissa. Elas esperam por isso faz quatro anos. Em 2008, a pouco mais de um mês do início dos Jogos de Pequim, Juliana sofreu o rompimento de um tendão do joelho direito, tirando as chances de medalha da dupla.

Agora, Juliana e Larissa, atuais líderes do Circuito Mundial - que apontará 16 duplas para o torneio olímpico -, são consideradas fortíssimas candidatas ao ouro até mesmo pelas adversárias.

A parceria, já com oito anos de história, tem um currículo impressionante, mais pela quantidade do que pela qualidade das conquistas. Juliana e Larissa acumulam seis títulos do Circuito Mundial, mas apenas um do Mundial, que levantaram no ano passado, em Roma. Elas já haviam batido na trave antes no Mundial - foram prata em 2005 e 2009 e bronze em 2007.

Inegavelmente, as brasileiras ganharam parte do terreno que pertencia às excepcionais americanas Walsh e May, tricampeãs mundiais e bi olímpicas. Aproveitaram a ausência de May, que parou por três anos, período durante o qual teve dois filhos.

As americanas disputaram o circuito no ano passado para “pegar ritmo”, como disseram. Mesmo assim, na final de Roma, chegaram a liderar o terceiro set por quatro pontos, o que exigiu uma performance extraordinária das brasileiras para virar o placar.

Walsh e May, que já desmancharam ilusões brasileiras antes, ao derrotar na final olímpica de 2004 Adriana Behar e Shelda, admitem que a dupla a ser batida agora é Juliana e Larissa. “Elas formam um time fantástico. Servem de inspiração todos os dias para eu treinar duro”, disse Walsh ao canal SporTV.

Outra dupla americana com potencial para conquistar medalha é Ross/Kessy, campeã mundial em 2009. As chinesas Xue Chen e Zhang Xi, bronze em Pequim, também estão no páreo.