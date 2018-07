Vôlei de praia feminino do Brasil ganha todas nos EUA

As duplas brasileiras que estão em Long Beach ocupam atualmente as quatro primeiras colocações do ranking do Circuito Mundial. Com três etapas já vencidas, Taiana e Talita ocupam a liderança. Lili e Bárbara Seixas aparecem na segunda colocação, seguidas de perto pelas irmãs Maria Clara e Carol, enquanto Ágatha e Maria Elisa figuram em quarto lugar na lista.

Taiana e Talita venceram dois jogos nesta terça-feira no Grupo B, contra as canadenses Paredes e Pischke (21/11 e 21/12) e as italianas Orsi Toth e Menegatti (21/7 e 21/10). Lili e Bárbara Seixas tiveram um desempenho semelhante no Grupo C, ganhando das norueguesas Kongshavn e Kjølberg (21/9 e 21/10) e das austríacas Hansel e Schützenhöfer (21/12 e 21/18).

No Grupo D, Maria Clara e Carol perderam o único set das duplas brasileiras nesta terça-feira, mas venceram as mexicanas Candelas e Revuelta (21/19, 16/21 e 15/11) e as alemãs Köhler e Schumacher (21/14 e 21/15). E Ágatha e Maria Elisa também ganharam as duas no Grupo E, contra as canadenses Broder e Valjas (21/18 e 21/11) e as austríacas Klopf e Teufl (duplo 21/12).