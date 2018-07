Vôlei de praia feminino ganha opção de trajes 'recatados'

"Alguns países por razões religiosas ou culturais solicitaram mais flexibilidade", disse o porta-voz da Confederação Internacional de Voleibol, Richard Baker, nesta quarta-feira.

Também será permitido que as atletas cubram a cabeça.

A notícia pode frustrar torcedores para os quais a grande atração do esporte é ver as musas de biquíni rolando na areia ao som do rock.

Seja como for, os novos trajes só devem ser vistos na arena caso haja alguma grande surpresa nos pré-olímpicos, dando vagas a duplas de países sem tradição na modalidade, ou se o verão londrino se mostrar excepcionalmente frio.

As jogadoras já tinham a opção de disputar as partidas com maiôs inteiros no circuito mundial, e muitas fizeram isso em um torneio no ano passado em Haia.

Baker disse que o pedido por trajes mais recatados partiu inicialmente da federação africana.

(Reportagem de Alan Baldwin)