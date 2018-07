Vôlei de praia: Instalações de Londres

SÃO PAULO - Os atletas do vôlei de praia vão disputar medalhas em uma das mais interessantes arenas da Olimpíada de Londres. A instalação temporária, que receberá até 15 mil torcedores, será construída no Horse Guards Parade, região histórica no centro da capital inglesa, localizada a poucos metros da Downing Street, onde mora o primeiro-ministro David Cameron, e do Palácio de Buckingham, residência oficial da Rainha Elizabeth II.

É lá que ocorre, anualmente, o desfile da infantaria do exército britânico, no dia do aniversário do monarca, tradição que remonta ao século 17. As arenas - duas de competição e duas de treino - serão construídas com 2.274 toneladas de areia trazidas de Godstone, vila do condado de Surrey, ao sul da Inglaterra.

O vôlei de quadra será disputado no Earls Court, uma das mais conhecidas casas de espetáculo da Inglaterra - foi inaugurada em 1937 - e também um importante centro de exposições. O local já está “habituado” à Olimpíada. Nos Jogos de 1948, recebeu as competições de boxe, levantamento de peso e ginástica.

Os ginastas, por sua vez, terão duas casas. As moças da ginástica rítmica vão competir na Wembley Arena, ao lado do histórico estádio. As disputas da ginástica artística e de trampolim serão realizadas na North Greenwich Arena, inaugurada em 1997.

Veja a programação completa clicando aqui