Vôlei de praia masculino classifica 4 duplas em Barueri

Assim como aconteceu no torneio feminino, o Brasil conseguiu classificar às fases de mata-mata, nesta quinta-feira, quatro de suas seis duplas masculinas no Grand Slam de Barueri, etapa brasileira do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Alison/Bruno Schmidt e Ricardo/Emanuel venceram mais dois jogos e terminaram a primeira fase com 100% de aproveitamento. Já Allison/Guto e Evandro/Vitor Felipe disputarão a repescagem. Já Fábio Luiz/Márcio Araújo e Pedro Solberg/Álvaro Filho perderam duas partidas e foram eliminados.

Alison e Bruno Schmidt começaram o dia com vitória por 2 sets a 0 sobre os austríacos Huber e Seidl (21/19 e 21/9). Depois, os brasileiros encararam um adversário bastante complicado. Os poloneses Losiak e Kantor deram trabalho, mas não resistiram e perderam por 2 a 0 (21/16 e 21/19).

"Jogar em casa é sempre gostoso, estamos tendo a ajuda dos amigos, família e do pessoal que anima a arquibancada. Isso faz a diferença nos nossos eventos, dá uma motivação, nos divertimos e jogamos desfrutando da partida. Está muito bacana. Fizemos uma chave bacana, mas sabemos que o torneio é longo, bem diferente do Circuito Banco do Brasil, por exemplo. Agora temos que ter a cabeça no lugar, guardar energias para seguirmos com o nível de intensidade alto na fase eliminatória", disse Bruno Schmidt.

Outra dupla que segue 100% na competição é justamente a que retomou a participação em Circuitos Mundiais nesta etapa. Ricardo e Emanuel venceram seus dois jogos e avançaram em primeiro no Grupo F. Primeiro derrotaram os alemães Dollinger e Wickler por 2 sets a 1 (21/18, 19/21 e 15/8). Depois, triunfo novamente decidido no tie-break, evitando match points dos holandeses Brouwer e Meeuwsen, atuais campeões mundiais, para vencer por 21/19, 20/22 e 15/12.

Allison e Guto confirmaram que a vitória sobre os atuais campeões do Circuito Mundial, os letões Samoilovs e Smedins, não foi por acaso. Os brasileiros venceram mais um jogo pelo Grupo D nesta quinta, perderam outro, mas avançaram na segunda posição. A derrota ocorreu para os holandeses Varenhorst e Nummerdor por 2 sets a 0 (21/18 e 21/17). A vitória, horas depois, foi por 2 a 1 (14/21, 21/17 e 8/15) sobre os norte-americanos Montgomery/Slick.

Evandro e Vitor Felipe também tiveram uma vitória e uma derrota no dia. Eles começaram com triunfo sobre os espanhóis Marco/García por 2 sets a 0 (23/21 e 21/13). Na sequência foram derrotados pelos norte-americanos Hyden/Bourne por 2 a 1 (21/18, 19/21 e 15/8).

Já Fábio Luiz e Márcio Araújo não tiveram a reestreia dos sonhos em Circuitos Mundiais. O capixaba e o cearense retomaram a parceria no mês passado e voltaram a jogar juntos uma etapa internacional após cinco anos. Mas eles não se recuperaram da derrota na estreia e perderam mais duas vezes. O primeiro revés foi contra os canadenses Schalk/Saxton por 2 sets a 0 (22/20 e 21/17). Mais tarde, os medalhistas olímpicos foram derrotados pelos italianos Tomatis e Ranghieri, novamente por 2 a 0 (21/14 e 24/22).

A quinta-feira também não foi boa para Pedro Solberg e Álvaro Filho. Os brasileiros acabaram perdendo duas partidas e foram eliminados. O primeiro revés do dia foi para os chilenos Marco e Esteban Grimalt por 2 sets a 1 (18/21, 21/13 e 13/15). Mais tarde, o carioca e o paraibano foram derrotados pelos alemães Böckermann/Urbatzka pelo mesmo placar - com parciais de 21/17, 15/21 e 13/15.