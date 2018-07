Vôlei de praia masculino do Brasil tem 2 duplas invictas Assim como aconteceu com as mulheres, os homens festejaram um dia positivo para o Brasil no Grand Slam de Berlim, o terceiro desta temporada do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Além de acumular seis vitórias em oito jogos, contou com as duplas Alison/Bruno Schmidt e Ricardo Álvaro Filho fechando o dia invictos. Já Pedro Solberg/Emanuel e Evandro/Vitor Felipe acumularam um triunfo e uma derrota, mas seguiram com chances de classificação à próxima fase da competição.