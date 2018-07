Vôlei de praia masculino: O interminável Emanuel ganha fôlego extra

SÃO PAULO - Não importa o nome do parceiro: pode ser Loiola, Márcio, Alison... Emanuel está sempre entre os melhores ou simplesmente no topo do vôlei de praia. Aos 38 anos, o paranaense foi campeão mundial com todos esses parceiros, em 1999, 2003 e 2011, respectivamente. Ele coleciona também uma medalha de ouro olímpica (2004) e uma de bronze (2008), ambas com Ricardo, e nada menos do que dez títulos do Circuito Mundial.

Quando muitos já apostavam no seu declínio e na continuidade do domínio dos norte-americanos Todd Rogers e Phil Dalhausser, uma muralha no bloqueio com seus 2,06m, Emanuel ganhou fôlego novo ao encerrar a parceria com Ricardo e apostar nos 2,03m de Alison, que recebeu o mais do que adequado apelido de Mamute.

O capixaba de 26 anos aproveitou a oportunidade. No Mundial de Roma, no ano passado, provou que seus atributos não são apenas a força física e a estatura, que aproveita muito bem no ataque e no bloqueio, ao ser escolhido o melhor jogador da competição. “O Emanuel está para o vôlei de praia como o Pelé está para o futebol. Quero aproveitar para aprender tudo o que puder jogando ao lado dele.”

Resta saber se todo esse progresso será suficiente para fazer frente a Rogers e Dalhausser. Quem viu a final olímpica deve lembrar como Dalhausser fez Fábio, parceiro de Márcio, parecer um anão, apesar de seus 2,04m. O suíço naturalizado norte-americano o bloqueou por três vezes seguidas no set decisivo.

E o grandalhão não é um jogador de uma nota só. Em diferentes competições, já foi eleito o melhor jogador, melhor jogador de ataque, melhor levantador...

Até o ano passado, o Brasil tinha outra dupla com grande potencial de pódio: Ricardo e Márcio. Eles foram vice-campeões em 2011, mas Ricardo, insatisfeito com seu rendimento, dissolveu a parceria. Sua nova dupla, com Pedro Cunha, deve ser escolhida pela CBV para ir a Londres.