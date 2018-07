Vôlei de praia premia líderes do ranking com uniforme dourado

A etapa de Fortaleza do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, a sexta da temporada 2014-2015, começou com uma novidade. As duplas que lideram o ranking da competição vão disputar os jogos, a partir de agora, com uniformes dourados, diferenciando-se do restante dos atletas do torneio. Modalidades como o surfe e o ciclismo, por exemplo, já premiam os líderes com um uniforme distinto.

Luciano e Bruno Schmidt, no masculino, e Talita e Larissa, no feminino, foram os primeiros a utilizar a roupa brilhante, o que ocorrerá pelo menos até domingo, quando se encerra a disputa cearense.

"É mais um objetivo, mais um foco que os atletas poderão utilizar. Ela traz um reconhecimento e é motivo de orgulho poder vesti-la. Além disso, proporciona uma diferenciação para os torcedores. O vôlei de praia é um esporte com elementos de espetáculo, de show, e isso é mais um elemento para conquistar o público. Além de motivar as duplas, que vão querer tirar a camisa dourada dos adversários a cada etapa", analisou Bruno Schmidt.

"Achei uma ótima ideia, é algo que já fica marcado para o torcedor. Ele sabe que aquela dupla chegou para esta etapa liderando. Isso também ocorre em outros esportes, então é um elemento de motivação para os atletas e de entretenimento para o público. Quanto mais novidades e elementos para enriquecer o esporte, melhor", afirmou Larissa.