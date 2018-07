Vôlei de praia tem 3 duplas femininas invictas na Rússia

Líderes do ranking mundial, Taiana e Talita deram mais uma mostra do grande momento que vivem e passaram na estreia pelas russas Rudykh e Makroguzova por 2 a 0, parciais de 21/14 e 21/17. Depois, as brasileiras tiveram mais dificuldade, mas também bateram as canadenses Sarah Pavan e Bansley por 2 a 1 (21/19, 16/21 e 15/12).

Única dupla brasileira a não perder nenhum set, Lili e Bárbara Seixas, vice-líderes do ranking, começaram com vitória sobre as argentinas Ana Gallay e Georgina Klug por 2 sets a 0, com parciais de 21/14 e 23/21. Na segunda partida precisaram suar, mas passaram pelas suíças Goricanec e Hüberli também em dois sets: 27/25 e 21/16.

Ágatha e Maria Elisa não ficaram para trás e, mesmo tendo vindo do qualifying, também venceram seus dois primeiros confrontos. Pior para as holandesas Wesselink e Bloem e as italianas Menegatti e Orsi Toth, que ficaram pelo caminho. Já Maria Clara e Carol não tiveram a mesma sorte, perderam para as duplas Syrtseva/Moiseeva, da Rússia, e Mashkova/Tsimbalova, do Casaquistão, e agora precisam de um triunfo na última rodada do grupo para se manterem vivas na briga por uma vaga nas oitavas de final.