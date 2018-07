Vôlei de praia terá evento-teste em Londres em agosto

Um torneio feminino de vôlei de praia será realizado no Horse Guards Parade no próximo ano como um evento-teste para os Jogos Olímpicos de Londres. A Federação Internacional de Vôlei (FIVB) disse que a competição acontecerá entre 9 e 14 de agosto, com a participação de 24 duplas e no formato da disputa olímpica.

Uma arena temporária com uma capacidade de 2,5 mil pessoas será instalado. Mas a capacidade para o torneio olímpico será de 12 mil espectadores. "Este evento será uma grande vitrine para o vôlei de praia no meio do verão no coração de um dos maiores capitais no mundo", disse Jizhong Wei, presidente da FIVB.

O evento do próximo ano e o torneio olímpico do vôlei de praia serão realizados no Horse Guards Parade, localizado no centro da cidade de Londres, e onde ocorre a tradicional troca de guarda, com desfile da rainha e suas tropas.