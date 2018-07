Vôlei e futebol lideram procura por ingressos para Jogos do Rio

A uma semana do fim do período de solicitações de ingressos para as Olimpíadas, o comitê organizador afirmou nesta quinta-feira ter recebido demandas diversificadas e de todo país.

“A procura é excelente e já temos demanda de todos os Estados e para as 42 modalidades”, disse o diretor de ingressos do comitê organizador, Donavan Ferreti.

Ganhador de medalhas nas últimas edições dos Jogos Olímpicos, o vôlei vem travando uma “disputa acirrada” com o futebol. Os dois esportes coletivos só perdem para a cerimônia de abertura, evento mais demandado até agora.

"A procura para abertura e encerramento é muito grande; são dois grandes eventos e que atraem muita gente", afirmou Ferreti.

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) conta com medalhas em 2016 nos vôleis de quadra e de praia masculino e feminino. Essas medalhas fazem parte da estratégia de colocar o Brasil no top 10 em número de pódios. O critério de ranqueamento do Comitê Olímpico Internacional (COI), no entanto, é por número de medalhas de ouro.

O COB também espera medalhas vindas do futebol masculino e feminino em 2016, mas até hoje o Brasil, pentacampeão mundial de futebol, ainda persegue a medalha de ouro em uma Olimpíada.

“Nossos esportes coletivos como vôlei, futebol e basquete estão na liderança e com boas chances de medalha. Nossa cultura é totalmente diferente dos ingleses, onde o ciclismo e o atletismo lideravam a compra”, declarou o diretor do comitê.

O futebol vai ser disputado em seis sedes: Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Brasília, Manaus e São Paulo. “Nas cidades do futebol, o futebol lidera a demanda por ingressos, mas no Rio e São Paulo...(há) maior procura por vôlei, que encabeça a lista”, disse ele.

A disputa entre futebol e vôlei pode estar sendo prejudicada pelo impasse sobre a inclusão do estádio paulista no calendário dos jogos, a Arena Corinthians. A prefeitura de São Paulo e o Corinthians se recusam a arcar com custos que podem chegar a cerca de 13 milhões de reais para instalações temporárias.

"Por isso, até agora, o pedido de ingressos para os jogos em São Paulo não pode ser feito pelos torcedores", disse Ferreti, acrescentando que o comitê está "muito perto de um acordo”.

Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e Belo Horizonte são os locais de maior procura por ingressos para 2016. Ao todo, serão vendidos para a Olimpíada cerca de 7,5 milhões de ingressos, e nessa primeira fase, os interessados podem solicitar bilhetes para até 20 sessões. Em junho, haverá sorteio entre os que solicitaram os ingressos.

