Vôlei feminino: Prioridade é evitar as contusões

SÃO PAULO - A seleção brasileira feminina de vôlei estará cheia de adversários para a Olimpíada de Londres. Um, em particular, tem incomodado a equipe desde a conquista do ouro em Pequim/2008: as contusões. Para o técnico José Roberto Guimarães, se o desempenho de seu grupo no ciclo entre os Jogos da China e da Inglaterra não teve regularidade, isso ocorreu, em boa parte, por consequência dos problemas físicos de atletas consideradas referência no grupo. Para o treinador, com o time completo e sem problemas, as chances do bicampeonato aumentam, e muito.

Antes, porém, a seleção ainda tem um compromisso, o Pré-Olímpico continental, em São Carlos (SP). A necessidade de disputar a competição foi consequência do desempenho irregular na Copa do Mundo, quando o Brasil não conseguiu ficar entre os três mais bem colocados, o que não acontecia desde 1991.

Zé Roberto admite que é consenso geral entre comissão técnica e jogadoras que o desempenho do grupo poderia ter sido melhor. “Ninguém gostou”, resumiu. Mas pondera que, mais do que em outras disputas, as contusões tiveram forte influência. “Perdemos várias jogadoras da mesma posição. Primeiro a Natália (cirurgia no tornozelo), depois a Jaqueline (após uma gravidez malsucedida, sofreu uma lesão na coluna durante os Jogos Pan-Americanos) e a Fernanda Garay torceu o tornozelo durante a competição. Fiquei basicamente com a Mari e a Sassá, que na ocasião acabaram muito desgastadas.”

Mas as perspectivas são otimistas. Jaqueline vem jogando normalmente, assim como Fernanda Garay. Natália está se recuperando. Zé Roberto diz que uma coisa que lhe dá especial satisfação é saber que as suas atletas espalhadas por clubes do Brasil e da Europa não estão economizando nos cuidados, seja com a forma física, seja com a condição médica, para estarem no auge na Olimpíada. Lembra que situação semelhante aconteceu em 2007, quando teve muitas baixas, e em 2008 o time ganhou seu primeiro ouro em Jogos.

Assim como acontece no masculino (mais informações na pág. H8), o tempo é outro adversário. Segundo Zé Roberto, a necessidade de disputar o Pré-Olímpico, no entanto, não alterou tanto a programação do grupo, que já tinha agenda cheia com a disputa da Superliga até abril. “As jogadoras que forem ficando de fora da disputa do título se apresentarão em Saquarema (local do Centro de Treinamento da Confederação Brasileira de Vôlei) e vão começar a treinar antes.”

Depois, estão previstas a competição em São Carlos e o Grand Prix. “E teremos dificuldades na nossa chave, pois jogaremos em sequência na Polônia, no Brasil e depois na China.” A final do evento será em Ningbo, na China, às vésperas dos Jogos.

Ao falar das principais adversárias em Londres, admite que a concorrência será forte, com sete ou oito times em condições de lutar pelo ouro. Além do Brasil, aponta os Estados Unidos, a Rússia, a Itália, a Sérvia e equipes em ascensão como Cuba, Japão e Alemanha.