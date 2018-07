Vôlei Futuro joga para tirar Superliga da 'mesmice'

Com campanha invicta em seu ginásio, o Vôlei Futuro pode ser o time a acabar com a mesmice que acompanha a Superliga Feminina há uma década: o encontro entre Unilever e Sollys/Osasco na briga pelo título brasileiro.

A equipe paulista e o time carioca enfrentam-se hoje, às 21 horas, para o primeiro jogo da semifinal, em Araçatuba. As duas outras partidas da série melhor de três (caso o 3.º jogo seja necessário), serão disputadas no Rio.

O Vôlei Futuro estreou na Superliga na temporada 2010/2011 e foi eliminado pelo Osasco nas semifinais - terminou com a 3.ª posição. Já a Unilever, comandada pelo técnico Bernardinho, decidiu as últimas dez edições do torneio, vencendo sete vezes (incluindo o campeonato do ano passado).

Para chegar à final pela primeira vez, o time paulista, treinado por Paulo Coco, conta com as selecionáveis Paula Pequeno e Fernanda Garay, além da campeã olímpica Walewska, que este ano voltou ao Brasil depois de quatro temporadas na Rússia. Do lado carioca, estão estrelas como Sheilla, Mari e Fabi.

Paulo Coco espera aproveitar a chance de começar o playoff em casa. "Teremos o apoio da torcida e devemos usar isso como ponto positivo. É importante estar preparado para fazer cinco sets nos três jogos da melhor maneira possível. Temos que fazer o melhor em Araçatuba."

Sheilla sabe da força que o Vôlei Futuro tem em seu ginásio - na fase classificatória, a Unilever foi derrotada por 3 sets a 2 em Araçatuba. "Elas estão invictas em casa e jogam em um ginásio que vira um caldeirão. Além disso, têm um time experiente, e a atenção tem que ser total."

Na outra semifinal, o Sollys/Osasco deve garantir sua vaga na decisão na sexta-feira. A equipe paulista, que lidera a série por 1 a 0, faz o segundo jogo contra o Usiminas/Minas, em Belo Horizonte.