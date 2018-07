Vôlei masculino: a vitória como prioridade máxima

O Brasil encontrou um cenário desfavorável em sua chegada à Itália para defender o título mundial conquistado no Japão quatro anos antes. O regulamento da competição previa um número maior de deslocamentos para as equipes que liderassem seus grupos nas etapas classificatórias, o que gerou resultados "estranhos" nas primeiras rodadas do torneio - os EUA, atuais campeões olímpicos, levaram 3 a 0 da República Checa, por exemplo.

Ao mesmo tempo, o time brasileiro tinha problemas: o levantador Marlon teve uma colite, doença inflamatória intestinal, diagnosticada cerca de uma semana antes da estreia da seleção. Outros atletas apresentaram problemas físicos, embora de menor gravidade, e reclamavam de um tratamento hostil por parte dos italianos.

Coube a Bernardinho gerenciar uma situação delicada que chegou ao ápice na partida contra a Bulgária, última rodada da segunda fase: o time já estava classificado para a etapa seguinte e, se perdesse, evitaria uma viagem extra para Florença antes da final da competição, em Roma. Bruno, o único levantador do time, foi poupado. Em quadra, a seleção foi derrotada por 3 sets a 0. Saiu sob vaias dos espectadores.

O resultado surtiu o efeito desejado: a equipe viajou diretamente para a capital, Roma. A semifinal foi uma tensa partida contra os italianos na qual o Brasil dominou o adversário e, com vitória por 3 sets a 1, garantiu a disputa do título contra Cuba. O último jogo foi mais tranquilo do que o anterior e, ao ganhar por 3 sets a 0, o Brasil sagrou-se tricampeão mundial (2002, 2006 e 2010), igualando o feito da Itália (1990, 1994 e 1998) e consolidando sua posição de destaque no cenário internacional.