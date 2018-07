Volta à Europa não seduz Luis Fabiano

A Roma, segundo jornais europeus, aparece como a principal interessada em levar o centroavante tricolor. Segundo o jornal português A Bola, o time italiano apresentará uma proposta ao jogador, ainda na janela de transferências de janeiro.

Mas, a julgar pelos planos do São Paulo e do próprio atacante, a resposta que a equipe italiana deverá ouvir é "não".

Peça central no time que o Tricolor quer montar para voltar a conquistar títulos em 2012 e ainda com mais três anos de contrato a cumprir, não há interesse do clube em negociar o camisa 9, qualquer que seja a quantia oferecida por ele. E, talvez mais relevante ainda, há a clara vontade de Luis Fabiano de cumprir seu acordo com o São Paulo.

O jogador, que passou sete meses neste ano no departamento médico e só reestreou pela equipe do Morumbi em outubro, acabou de finalizar o seu processo de retorno ao Brasil. Recentemente ele se mudou para a casa onde vive com a família. Suas filhas já foram matriculadas em uma nova escola e o jogador está feliz por ter voltado ao País.

Agora não! Por tudo isso, Luis Fabiano acredita que não é momento nem para cogitar uma volta à Europa agora, segundo interlocutores do jogador. Para a próxima temporada, o atacante acredita que, depois das férias, poderá jogar em alto nível desde o início do ano.