Volta da França começará na Córsega na edição de 2013 A Volta da França terá uma novidade para comemorar a sua 100ª edição, marcada para acontecer em 2013. A organização da mais importante e famosa competição do ciclismo mundial anunciou nesta quinta-feira que a largada da centésima prova da história será na Córsega, ilha do Mediterrâneo que faz parte do território francês.