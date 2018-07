Volta da França começará na Grã-Bretanha em 2014

PARIS - Os organizadores da Volta da França anunciaram nesta sexta-feira que a largada da edição de 2014 da tradicional competição será realizada no nordeste da Inglaterra, no condado de Yorkshire. Assim, esta será a segunda vez que a principal prova do ciclismo mundial começará na Grã-Bretanha, pois em 2007 a largada aconteceu em Londres.

A escolha de Yorkshire para abrir a Volta da França de 2014 acontece apenas alguns meses depois de Bradley Wiggins se tornar o primeiro ciclista britânico a vencer a prova em seus 109 anos de história.

Leeds, em Yorkshire, venceu a concorrência de Florença e Edimburgo para sediar a abertura da Volta da França. Os organizadores da competição explicaram nesta sexta-feira que dados preliminares do percurso da edição de 2014 serão apresentados no dia 17 de janeiro.

O ciclismo britânico está em alta nos últimos meses, com resultados significativos da equipe nacional nos Jogos Olímpicos de Londres, principalmente nas provas de pista. Além disso, o esporte vem atraindo muita atenção do público, com intensa participação dos torcedores em competições de estrada.

Neste ano, a Volta da França teve a sua largada em Liège, na Bélgica. No próximo ano, a disputada começará em Córsega.