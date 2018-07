Volta da França de 2015 vai ter seu clímax dramático nos Alpes

A exigente subida à estação de esqui de Alpe d''Huez, no alto dos Alpes franceses, será o clímax dramático da edição de 2015 da Volta da França, na etapa que antecede o final da tradicional prova de ciclismo, em Paris, com a chegada sendo saudada pelo público na Champs-Elysées.

A atípica rota de 2015, revelada nesta quarta-feira pela organização da Volta da França, também apresenta uma redução drástica dos quilômetros de contra-relógio, dá muitas oportunidades aos velocistas brilharem e impõe armadilhas potenciais que podem levar a tropeçar os favoritos da corrida, incluindo um retorno às complicadas estradas do nordeste da França.

A Volta da França de 2015 vai começar em 4 de julho em Utrecht, na Holanda, com 14 quilômetros de contra-relógio, a única corrida individual da próxima edição. Também haverá um contra-relógio por equipes de curta duração, com 28 quilômetros, em Britanny, no dia 12 de julho, com o final sendo em uma subida desafiadora. Além disso, o percurso também prevê a passagem por campos de batalha da Primeira Guerra Mundial, desta vez na região do Somme, no norte da França.

A prova será em sentido anti-horário em torno de França, com um total de 3.334 quilômetros. Os ciclistas vão ter um dia de descanso antes de atacarem os Pirineus por três dias e outra folga acontecerá antecedendo a escalada de quatro dias dos Alpes.

A subida do Alpe d''Huez, em 25 de julho, será sinuosa e acompanhada por centenas de milhares de fãs nas curvas fechadas. Essa será a última oportunidade para uma mudança na liderança da Volta da França, que terminará em Paris no dia 26, quando será realizada a 21ª etapa e um novo campeão será consagrado - o italiano Vincenzo Nibali venceu a edição de 2014.