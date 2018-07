Volta da França de 2017 passará por todas as cadeias montanhosas do país

Para a 113ª edição da mais tradicional prova do ciclismo no mundo, os organizadores aproveitaram a geografia da França para definir o Col D'Izoard no alto dos Alpes como ponto de chegada da 18ª etapa da competição, que deverá ser determinante para a definição do vencedor.

Antes disso, no palco do 12º estágio, nos Pirineus, a Volta da França subirá para a estação de esqui Peyragudes onde trechos do filme de James Bond "O Amanhã Nunca Morre" foram gravados em 1997.

Desde o seu início em 1º de julho em Dusseldorf, na Alemanha, até o final no dia 23 na Champs-Elysées, em Paris, a rota de 3.516 quilômetros passará pelos Vosges, Jura, Maciço Central, Pirineus e Alpes. Desde a edição de 1992, a Volta da França não passava pelas cinco cadeias montanhosas.

As subidas mais difíceis serão um pouco menores no próximo ano: 23 no total, em comparação com as 28 deste ano e as 25 de 2015 e 2014. Mas elas estarão espalhadas por um período de 14 dias, em vez de se concentrar na passagem pelos Alpes e Pirineus.

O percurso prevê a realização de dois contrarrelógios individuais, sendo o primeiro na abertura, em Dussseldorf, com 13 quilômetros, e a outra no penúltimo dia, em Marselha, de 23km, antes da chegada a Paris.

A rota através da capital vai destacar os locais que poderiam ser usados para eventos olímpicos se a candidatura de Paris vencer a disputa para sediar os Jogos de 2024.