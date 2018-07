Volta da França não vai transferir títulos de Armstrong

Prudhomme tomou esta decisão ao considerar que o relatório divulgado pela Agência Antidoping dos Estados Unidos nesta semana é "incriminatório" e deve se decisivo na condenação final de Armstrong, que já foi punido em seu país.

O diretor da Volta da França argumentou também que não faria sentido apontar outro vencedor para as provas porque o relatório da agência norte-americana põe em cheque "um sistema e uma Era", se referindo ao período no qual Armstrong se destacou no ciclismo mundial, em uma equipe em que supostamente todos os ciclistas se dopavam.

Cauteloso, Prudhomme ponderou que a decisão final sobre o ciclista americano ficará sob responsabilidade da UCI. Porta-voz da entidade, Enrico Carpani afirmou apenas que "é muito cedo" para saber o que vai acontecer após a avaliação do relatório da agência antidoping. "Temos até o dia 31 para dar uma resposta".

A decisão do dirigente da Volta da França vai ao encontro da sugestão do presidente da UCI, Pat McQuaid. No mês passado, ele havia indicado que seria mais adequado deixar aquelas sete edições da competição sem um vencedor. "Não tenho receio de dizer que aquela foi uma Era Negra".