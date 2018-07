Volta da França oficializa perda de títulos de Armstrong

O anúncio de Prudhomme acompanhou a decisão da União Ciclística Internacional (UCI) de banir o atleta norte-americano do esporte, nesta segunda. O veredicto da UCI, que cassou os títulos de Armstrong, confirmou o relatório divulgado pela Agência Antidoping dos Estados Unidos (Usada, na sigla em inglês) há duas semanas.

"Foi sem surpresa que recebemos as notícias de hoje. [A decisão] É totalmente lógica. Lance Armstrong não é mais o campeão da Volta da França entre os anos de 1999 e 2005", declarou Prudhomme, reiterando que nenhum competidor vai herdar os títulos do americano. "Acreditamos que não deve haver vencedor neste período. Para nós parece bem claro que os títulos devem ficar em branco".

Prudhomme também disse que, além de perder os títulos, Armstrong deve devolver a premiação em dinheiro que recebeu por conta das conquistas. "A regras da UCI são claras: quando um ciclista perde o título, ele deve devolver a premiação", afirmou, sem dar detalhes sobre uma eventual cobrança oficial ao atleta.

O diretor da Volta da França não confirmou se Armstrong também vai perder o terceiro lugar conquistado na edição de 2009. "Pela lógica, tudo [títulos e pódios] deveria desaparecer. Esta é a história de um talento de verdade que se perdeu pelo caminho".

Na avaliação do dirigente, as investigações da Usada são um passo adiante para o ciclismo. "É através da dificuldade que você consegue construir coisas. Hoje o ciclismo já mudou em relação ao passado. Mas é claro que a UCI precisa aprender todas as lições que pode tirar do caso Armstrong", afirmou.

A direção da Volta da França não foi a única a se manifestar após o anúncio da decisão da UCI. A Usada, que origem à investigação, elogiou a decisão da entidade internacional de corroborar seu relatório.

"Hoje, a UCI tomou a decisão certa no caso de Lance Armstrong", declarou o chefe da agência, Travis Tygart. "Deve haver maior combate a esse sistema [de doping] que tomou conta do esporte. É importante lembrar que hoje é um dia histórico para o esporte, mas isso não é garantia de que amanhã continuaremos a ter um esporte limpo", alertou.