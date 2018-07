Volta da França passará novamente pelos Pirineus antes de ir aos Alpes em 2016 Os organizadores da Volta da França anunciaram nesta terça-feira o percurso da edição de 2016 da mais tradicional prova do ciclismo, que vai ser disputada entre os dias 2 e 24 de julho. Na avaliação do especialistas, a rota é favorável às habilidades multidisciplinares do atual campeão, o britânico Chris Froome.