Volta da França terá pela 1ª vez presença de equipe da África

A MTN-Qhubeka vai se tornar a primeira equipe africana a competir na Volta da França após os organizadores da principal prova do ciclismo mundial selecionarem, nesta quarta-feira, o time sul-africano para receber um dos convites para a disputa deste ano.

Além das 17 equipes da UCI World Tour já classificadas, os organizadores da Volta da França anunciaram que a prova também contará com o time alemão Bora-Argon 18, bem como os franceses Cofidis, Europcar e Bretagne-Seche Environnement, que receberam convites, assim como a equipe sul-africana.

Fundada em 2007, a MTN-Qhubeka está competindo no circuito continental da União Ciclista Internacional. A equipe conta com estrelas internacionais do ciclismo, como Edvald Boasson Hagen, Matthew Goss e Tyler Farrar, mas 60% dos seus ciclistas são africanos.

A próxima edição da Volta da França está prevista para começar em 4 de julho, na cidade holandesa de Utrecht. A disputa será encerrada no dia 26.