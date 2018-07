Volta de Lucas anima o São Paulo. Fernandão quer sair

SÃO PAULO - A volta de Lucas ao time titular do São Paulo transmite mais confiança ao resto do elenco. O jovem tem sido a principal arma do time e, depois de desfalcá-lo por cinco partidas por causa de um estiramento na coxa direita, está pronto para viajar com a delegação para Florianópolis, onde joga quinta-feira contra o Avaí.

Nesta segunda-feira, o zagueiro Rhodolfo, que também volta ao time, lembrou da importância que o jovem craque tem para a equipe. "O Lucas é o nosso diferencial e vem mostrando isso. É um jogador muito técnico, veloz e que, quando pega a bola, pode definir uma partida. Tenho certeza de que ele vai arrebentar nesta partida", comentou.

Lucas deu um susto na torcida no sábado, ao cair no gramado e se contorcer de dor. Tudo por causa de uma câimbra. Mas depois ele garantiu que tinha sido apenas um problema momentâneo e, no treinamento desta segunda, atuou o tempo inteiro sem sentir dor.

Casemiro, grande amigo de Lucas, acha que o São Paulo tem tudo para voltar de Florianópolis com a classificação para a semifinal da Copa do Brasil. "Com o Lucas a gente ganha muito. Ele é um dos melhores jogadores do Brasil. É um jogador que costuma deixar o companheiro na cara do gol."

Como venceu o primeiro confronto por 1 a 0, o São Paulo pode até empatar para garantir a vaga. E se fizer um gol, o Avaí terá de vencer por dois de diferença para avançar.

Adeus? O meia-atacante Fernandão quer rescindir seu contrato com o clube. O jogador procurou a diretoria nesta segunda e expôs a insatisfação com sua situação. Sem oportunidade na equipe, Fernandão pediu para sair. "Ele manifestou interesse em deixar o São Paulo porque temos um elenco forte e grande", afirmou o diretor de futebol, João Paulo de Jesus Lopes. "Estamos analisando o pedido."

Ilsinho fora do jogo. O jogador foi liberado para ir a uma audiência em Lausanne, na Suíça, cobrar seu antigo clube, o Shakhtar Donetsk, que lhe deve quatro meses de salário.

