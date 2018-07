Volta do craque tem aprovação de Zico

Ao deixar o campo, Kaká foi procurado por um dos maiores astros da história da seleção, Zico, que ontem ocupava o posto de treinador do Iraque. "Eu disse ao Kaká que eu o vi sorrindo de novo e isso é fundamental para o futuro da seleção", contou Zico. O Galinho não era o único a ver o sorriso do meia. Kaká, depois de dois anos e quatro meses, voltou a fazer um gol pela seleção e não disfarçou sua satisfação pessoal.

Ontem, o retorno à seleção em situação ideal: um jogo contra uma seleção fraca e sem pressão. Mesmo assim, preferiu ignorar o adversário e colocar sua própria condição como parâmetro para julgar a reestreia. "Foi bom. Um passo positivo para mim, um momento especial", afirmou o jogador. "Fico feliz porque eu progredi, e não regredi pessoalmente", declarou. Segundo ele, a emoção veio desde o momento do Hino Nacional. "Passou um filme na minha cabeça dos momentos que atravessei. Para mim, foi um recomeço e acho que estou no caminho certo."

Mano Menezes adotou seu tradicional tom de cautela, depois de já deixar claro que a meta é a de blindar Kaká. "Saí satisfeito com todos e Kaká esteve dentro da média. Gostei do que ele fez", disse o treinador. "Mas sempre vejo o futebol como algo coletivo. Só é possível ter destaques individuais quando a seleção vai bem. O mais importante é que a seleção jogou bem e Kaká estava dentro disso", declarou, lembrando que o jogador teve na prática apenas 30 minutos de treino com a seleção. "Somamos estabilidade e experiência", disse.

Em campo, Kaká não poupou energia, também apontando que fisicamente está em forma. O meia mostrou dedicação e teve várias chances de marcar. O gol sairia só no segundo tempo, em seu melhor estilo.

Mas o jogador fez questão de lembrar que também serviu Oscar para marcar e essa seria uma de suas funções no time. Seu status de veterano ainda o permitiu assumir em parte a função de capitão extraoficial e passou o jogo fazendo gestos para os companheiros para dar ritmo ao jogo e orientando. "Kaká é grande jogador. É um craque e é muito fácil jogar com um cara desse nível", declarou Neymar.

Hulk também destacou a presença do meia do Real Madrid como fator que chega a inibir as seleções adversárias. "O time do outro lado do campo já vê o Brasil de outro jeito quando Kaká está em campo", declarou.

Faltando 20 minutos para terminar o jogo, Kaká foi substituído por Lucas e saiu aplaudido de pé pela torcida. "Kaká mostrou que está em condições de poder ajudar e isso já é motivo de comemoração", completou Zico.