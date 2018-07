Voltar à Libertadores se torna obsessão para jogadores O Corinthians foi eliminado da Taça Libertadores há 11 dias, pelo Flamengo, mas a competição sul-americana não sai da cabeça dos jogadores. Líder isolado do Campeonato Brasileiro com duas vitórias em dois jogos, o time só pensa no título continental que ainda lhe falta. Ontem, após bater o Grêmio por 2 a 1 em Porto Alegre, os jogadores voltaram a falar do objetivo não alcançado. "Voltar à Libertadores virou um sonho, um objetivo, mas temos de subir um degrau de cada vez. Hoje, subimos mais um e vai ser assim até o final do Brasileiro", afirmou o experiente lateral-direito Alessandro.