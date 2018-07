Volvo Ocean Race chega ao fim com mais um título da Abu Dhabi

O título geral já havia sido garantido no fim de semana passado, quando o Abu Dhabi chegou a Gotemburgo, na Suécia, a frente de dos demais. Assim, fechou a regata de volta ao mundo com 24 pontos, contra 29 da Team Brunel, da Holanda.

A regata deste sábado foi assistida de perto pelo rei Juan Carlos, da Espanha, e pela princesa Victória, da Suécia. O espanhol deu sorte, porque o MAPFRE, do seu país, chegou à frente do Team Alvimedica, uma parceria EUA/Turquia, e terminou a Volvo Ocean Race em quarto lugar. A Dongfeng Race Team, da China, já havia assegurado a terceira posição geral. O Team SCA, barco formado só por mulheres, com bandeira sueca, ficou em sexto.

A próxima edição da Volvo Ocean Race, 13.ª da história, será realizada entre os anos de 2017 e 2018 com os mesmos modelos de barcos atuais. A regata, ao todo, percorreu 38.739 milhas náuticas, o equivalente a 71.745 quilômetros.