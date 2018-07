Volvo Ocean Race confirma que terá 2 paradas no Brasil na próxima edição

SÃO PAULO - A organização da Volvo Ocean Race, regata de volta ao mundo, confirmou nesta terça-feira que terá duas paradas no Brasil em sua próxima edição, prevista para acontecer entre 2014 e 2015. Uma delas já estava definida desde a semana passada e será em Recife (PE). E a outra foi anunciada agora, com o retorno a Itajaí (SC), cidade que também recebeu os barcos da competição no ano passado.

A primeira perna da regata deixará Alicante, na Espanha, no segundo semestre de 2014, com destino a Recife, que receberá pela primeira vez uma das paradas da Volvo Ocean Race. E a previsão é de que os barcos cheguem a Itajaí no fim de março ou começo de abril de 2015, depois de passar pelo temido Cabo Horn e vindo, provavelmente, da Oceania - a rota completa será anunciada em fevereiro.

"Esta é a segunda vez que um mesmo país recebe duas paradas da Volvo Ocean Race em uma mesma regata. Os Estados Unidos tiveram essa oportunidade e agora é a vez do Brasil", afirmou Tom Touber, diretor de operações da regata. "Em 2014, o País sediará a Copa do Mundo e em 2016, a Olimpíada. A Volvo Ocean Race não poderia ficar de fora, passando por Recife no final de 2014 e por Itajaí em 2015."

"Itajaí tem um local muito apropriado para receber o evento, além de ter uma organização bastante capacitada e um público altamente presente. É raro conseguirmos reunir mais de 50 mil pessoas para a chegada de uma regata e Itajaí conseguiu isso", disse Tom Touber, em evento nesta terça-feira na cidade catarinense, quando anunciou a volta da Volvo Ocean Race ao local na próxima edição.

A próxima edição da Volvo Ocean Race também deve voltar a contar com um barco brasileiro, assim como já aconteceu com o Brasil 1 na disputa de 2005/2006. Tom Touber confirmou a informação nesta terça-feira, mas não deu detalhes sobre a tripulação e nem sobre eventuais patrocinadores. Por enquanto, está assegurada apenas a participação do barco do grupo SCA, da Suécia, na disputa de 2014/2015.