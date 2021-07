Vontade de andar de skate? Veja 23 modelos à venda e comece a treinar

Conteúdo de responsabilidade do anunciante

O Brasil é outro após este final de semana de Olimpíada: as medalhas de prata de Kelvin Hoefler e Rayssa Leal na categoria skate street fizeram o país se apaixonar pelo esporte. Com a visibilidade em Tóquio e o sucesso dos atletas brasileiros, os torcedores fizeram questão de demonstrar, nas redes sociais, o desejo de adquirir um skate o quanto antes e começar a aprender as manobras exibidas na televisão.

Para você não perder tempo, selecionamos alguns modelos à venda na Amazon e que chegam rapidinho ao local de entrega. Portanto, é só escolher seu preferido, clicar e curtir! Tem opções para adultos e crianças, para que iniciantes ou pessoas já experientes possam treinar e se aperfeiçoar no esporte. São diversos tamanhos e estampas.

Skates para adultos e crianças

Skate Skateboard Iniciante Completo Madeira (R$ 229,99)

Skate Montado Profissional Cisco Feminino (R$ 254,90)

Skate Infantil Completo Junior Radical Shape Iniciante (R$ 89,99)

Skate Completo Yocaher (R$ 1.921,30)

Skate Elétrico Atrio Cruiser com Controle sem Fio (R$ 780)

Skate Montado Profissional Cisco Feminino Yoda (R$ 254,90)

Skate Montado Profissional Solo Decks Skull (R$ 254,90)

Cruiser de Plástico Coca-Cola (R$ 249,90)

Skate Santa Cruz Completo Flame Dot Vermelho (R$ 1.733,13)

Skate Pintado à Mão Hanbaili (R$ 148,21)

Skate Montado Cisco Profissional Serie The Cisco Donuts (R$ 254,90)

Skate Longboard Urban Sand Rodas de Polímero e Truck em Alumínio Atrio (R$ 218,36)

Skate Montado Profissional Cisco Motorcycle (R$ 254,90)

Skate Hot Wheels Fun com Acessórios (R$ 254,87)

Skate Montado Profissional House Skateboarding Coração Partido (R$ 249,99)

Skate Completo Hongzer (R$ 1.492,50)

Skate Skateboard Iniciante Completo Madeira (R$ 219,99)

Skate Disney Carros 3 DTC (R$ 189,90)

Skate Montado Profissional Cisco Robot (R$ 254,90)

Merco Toys Skate Infantil Plástico (R$ 47,11)

Skate Montado Profissional Cisco Feminino (R$ 254,90)

Skate Disney Carros 3 DTC (R$ 189,99)

Skate Cruiser Minions One Eye Maple RicBrinc (R$ 115,50)

