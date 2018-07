'Vou assistir a Copa pela TV', diz o francês Nasri

MANCHESTER - Apesar de uma boa atuação no Campeonato Inglês, que culminou neste domingo com a conquista do título pelo Manchester City, o meia Samir Nasri disse acreditar que não será convocado pelo técnico Didier Deschamps para defender a seleção da França na Copa do Mundo, que começa no mês que vem, no Brasil. "Vou assistir à Copa pela TV", comentou ele.

Na partida deste domingo, pela última rodada, Nasri fez o primeiro dos dois gols do Manchester City sobre o West Ham, abrindo caminho para o título do Campeonato Inglês. Em março, ele também integrou o elenco que faturou a Copa da Liga Inglesa, ao bater o Sunderland por 3 a 1.

"Se não é suficiente jogar pelo Manchester City e ganhar dois títulos, então isso é muito ruim para mim", lamentou Nasri, ao comentar sobre a sua provável ausência na seleção. A França ainda não divulgou seus 23 selecionados para o Mundial, no qual faz parte do Grupo E, ao lado de Suíça, Equador e Honduras.