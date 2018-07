'Vou começar 2012 com tudo'

Como você vê este início fantástico no Circuito Mundial?

Acho legal pois as pessoas estão acreditando no meu surfe. Ganhar credibilidade entre os melhores é sempre muito importante. A Rip Curl me ajuda bastante neste projeto e estou confiante para começar o ano de 2012 com tudo.

Esperava que poderia chegar tão longe em pouco tempo?

Não imaginava, mas quando eu entro em uma competição é para vencer.

Qual a sua expectativa para a próxima temporada?

Espero surfar bem e com isso os resultados vão aparecer. Tenho as pessoas certas do meu lado e um patrocinador que me ajuda bastante.

Como será surfar na próxima etapa no Havaí?

Surfar no Havaí é sempre bom: água quente, altas ondas, o único problema é que tem muita gente surfando e isso atrapalha um pouco. Mas é um lugar que adoro estar e acredito que vou me sair bem nas competições.

Quem são suas principais referências no esporte?

O Mick Fanning, o Owen Wright, o Mineiro e gosto muito dos aéreos do Jadson.

Em quanto tempo você imagina que poderá se sagrar campeão mundial?

Não dá para fazer essa previsão, mas a minha vontade é grande e espero que não demore muito.

Por último, qual o sabor de ganhar uma bateria do Kelly Slater, 11 vezes campeão mundial?

Competir contra ele era o meu sonho e ganhar dele era meu objetivo. Acho que isso tem o sabor de um trabalho bem feito, mas acho que terei outros grandes desafios no Circuito Mundial, como melhorar meu surfe em ondas como Pipeline (Havaí) e no Taiti. Sei do meu potencial e do meu talento, por isso só me resta treinar e representar bem meu patrocinador e o Brasil. /P. F.