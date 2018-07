'Vou levá-lo ao inferno', diz Bonnar

De toda forma, o campeão dos médios foi celebrado por cerca de 600 pessoas, a maioria chegando por volta das 14h30, quando os Arcos já criavam um pouco de sombra. "Fiquei devendo isso para o público. Tinha que treinar (apesar do calor)", disse Silva, a um canal de TV, se referindo ao fato de sua luta anterior, contra Chael Sonnen, ter sido realizada em Las Vegas e não no Rio, como estava previsto.

No treino, a cada troca de lutadores, a equipe de suporte resfriava o piso com toalhas molhadas e pedras de gelo. O tempo de apresentação também foi encurtado, uma vez que o sol era muito desgastante.

"Gostaria de treinar uns 40 minutos, mas tive que fazer 20", contou Erick Silva, que vai lutar contra Jon Fitch pelos meio-médios. Pelo menos o esforço colaborou para a perda dos 9 quilos que ele precisa descartar até a pesagem de amanhã.

Se Silva não falou com a imprensa - ele conversou apenas com humoristas dos programas Casseta & Planeta e Pânico, seu adversário conversou pacientemente com os jornalistas. Fazendo o jogo de cena habitual, Stephan Bonnar provocou, fez declarações inusitadas, mas reconheceu o talento do brasileiro. "Vou levá-lo para um passeio no inferno comigo", bradou o americano, que deu de ombros sobre o fato de a luta não valer cinturão nenhum. "Não dou a mínima. Se eu vencer o Anderson vou me preocupar com isso? Posso até concorrer a presidente dos Estados Unidos."